​10 wenke om jou slaapkamer soos ‘n hotel te laat lyk

Die soort ligte wat in ‘n slaapkamer hoort is nie dieselfde as wat, byvoorbeeld, op ‘n voorstoep gehang moet word nie – en dis om ‘n spesifieke doel.

‘n Slaapkamer is ‘n private plek, en daarom moet die beligting saamspeel om ‘n persoonlike en intieme atmosfeer te skep. Dus, maak gebruik van taakbeligting soos tafelligte in plaas van een groot hooflig. En sluit in “downlighters” wat warm-white is en verdowwer-gekontrolleerd is.