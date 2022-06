​Die pragtigste huis in die Kaap

Aangesien ons nou in die Kaap is, is ‘n kuierplekkie aan die buitekant ‘n moet – en gelukkig voorsien hierdie huis een wat net so sjiek soos die binnekant is.

Lekker geleë in die koelte, verskaf hierdie stoepie al die noodsaaklikhede vir ‘n lekker saamkuier: ‘n ingeboude braai, genoeg sitplek en stylvolle meubels.

Die wenresep hier (in ons opinie, altans) is die verskeidenheid patrone en kleure wat moderne styl verleen in die vorm van kussings en matte.