​14 klein(erige) huise om van te droom

Nie almal van ons droom daarvan om in massiewe huis te woon nie – party van ons verkies eintlik ‘n kleiner (maar nog steeds gerieflike) leefspasie, aangesien dit to so lekker snoesig kan wees, om nie eers te praat van hoe makliker dit is om skoon te maak nie!

Wat baie mense nie verstaan nie is dat “klein” nie noodwendig “ongemaklik” hoef te beteken nie. Mens kan nog steeds in ‘n kleiner huis bly en ‘n heel praktiese leefstyl geniet – als hang af van die uitleg, die boustyl, materiale, ens.

Dus, as ‘n beskeie skeppingtjie meer jou styl is, kyk gerus na dié lys van 14 pragtige huisies (sommige kleiner as ander) wat dit als bied: gerieflike spasie, praktiese uitleg, ‘n stylvolle ontwerp en hope sjarme.