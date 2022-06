​Die Kloof Straat huis met ‘n treffende styl

Wanneer dit kom by moderne huise, weet Meulen Argitekte definitief waarvan hulle praat – hul portefeulje bars immers uit sy nate van al die enorme ontwerpe wat hulle oor die jare opgetower het, aangesien spasie nie ‘n probleem vir hulle of hul kliënte is nie (dié spesifike ontwerp van hulle in Johannesburg staan immers sterk met 1,100 m²).

Die Kloof Straat Huis was ontwerp as ‘n moderne familie huis wat kan spog met van die beste uitsigte van Johannesburg ooit – maar natuurlik het dié kolossale skepping ook ‘n pragtige binnekant nadat dit opgegradeer is van ‘n grondvloer huis na iets meer treffend.

Die eindresultaat is definitief iets wat mens nie elke dag aanskou nie…