​Dié man het sy eie huis gebou – vir R50,000

Nes ons land ‘n mengsel van mense, tale en rasse is, so verskil ons argitektuur ook. In Suid-Afrika is dit glad nie moeilik om ‘n reuse herehuis, ‘n 12de-vloer woonstel en ‘n outydse gehuggie binne ‘n paar kilometer van mekaar op te spoor nie, al drie met heeltemal verskillende boustyle, natuurlik.

Van die mees modernste boustyle wat ons land (en die res van die wêreld) in hedendaagse tyd gesien het is die ontstaan van skeepsvraghouer huise wat uit ou skeepsvraghouers ontwerp word. En alhoewel hierdie nog ‘n relatiewe nuwe konsep vir ons land is, is daar klaar heelwat mense en besighede wat van dié slim uitvindsel gebruik maak.

Vandag kyk ons na ‘n beskeie, maar heel moderne “houer huisie” wat gebou is deur die Duitse ontwerper Stefan Brandt.