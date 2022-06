​‘n Voorafvervaardigde huis vir minder as R400,000

Die voorste kant van die huis laat dit na ‘n heel skaflike en tradisionele bou lyk – glad nie wat mens vir so laë prys sal verwag nie. Maar die eintlike geheim is dat hierdie huis eintlik ‘n voorafvervaardigde struktuur is (ook genoem ‘n opslaan huisie deur sommige), wat beteken die panele en verskillende dele is vooraf ontwerp en gemaak in ‘n fabriek en net na die erf vervoer waar dit dan aanmekaar geslaan is.

Hierdie bou metode maak nie net ‘n groot verskil aan die kostes nie, dit help om konstruksie tyd ook te verlaag.