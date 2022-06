​Die Kaapse skeepsvrag huisie

Die hoofslaapkamer (daar is twee slaapkamers in die huis, as jy dit kan glo!) is klein, dog heel prakties en stylvol. Die kleurskema laat ons aan ‘n modern hotel dink danksy daardie grys, wit en helder rooi skakerings, wat ook ‘n heel kalm atmosfeer skep – perfek vir ‘n slaapkamer.

